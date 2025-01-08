Можно ли забронировать работника после вручения повестки: объяснение юриста

Критически важные предприятия имеют право бронировать от мобилизации до 50%, в редких случаях до 100%, работников призывного возраста. Процедуру можно оформить через "Дію" в течение 72 часов.

РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука о том, можно ли забронировать работника после вручения повестки.

Можно ли забронировать работника после вручения повестки

"Сейчас законодательство Украины не предусматривает возможности забронировать работника после вручения ему повестки. Распространенное ошибочное мнение о возможности бронирования после вручения повестки, вероятно, возникает из-за путаницы с различными типами повесток и этапами мобилизационного процесса. Поэтому давайте рассмотрим их подробнее", - говорит эксперт.

Повестка для уточнения данных - эта повестка вызывает военнообязанного в ТЦК для проверки учетных данных, состояния здоровья, семейного положения и тому подобное. Она не означает немедленной мобилизации.

"Именно в этот период, если предприятие оперативно подаст документы на бронирование, существует теоретическая возможность забронировать работника", - говорит юрист.

Повестка на прохождение ВВК (военно-врачебной комиссии) - эта повестка предусматривает медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.

"После прохождения ВВК может быть принято решение о мобилизации. Опять же, до момента получения "боевой" повестки (на отправку в военную часть) теоретически возможно бронирование", - объясняет Франчук.

Мобилизационное распоряжение (так называемая "боевая" повестка) - эта повестка означает непосредственный призыв на военную службу и отправку в военную часть. После вручения такой повестки бронирование уже невозможно.

"Ключевой момент - бронирование должно быть оформлено и утверждено до момента вручения мобилизационного распоряжения. Если работник уже получил "боевую" повестку, то даже наличие поданных ранее документов на бронирование, которые еще не были рассмотрены, не является основанием для отсрочки от мобилизации", - говорит юрист.

Что нужно учесть работникам и предприятиям

"Большинство юристов и адвокатов, специализирующихся на военном праве, подтверждают, что бронирование после вручения мобилизационного распоряжения невозможно. Они отмечают важность своевременной подачи документов на бронирование и подчеркивают, что задержки с этим процессом могут привести к мобилизации работника", - отмечает Франчук.

Что делать предприятию:

заранее позаботиться о бронировании критически важных работников

не ждать получения повестки, а действовать на опережение

тщательно проверять соответствие работников критериям бронирования

оперативно подавать все необходимые документы в соответствующие органы власти

поддерживать постоянную связь с ТЦК и органами государственной власти, занимающихся вопросами бронирования

Что делать работнику в случае получения повестки (кроме мобилизационного распоряжения):

работник должен явиться в ТЦК в указанный срок

работник должен иметь с собой все документы, подтверждающие подачу документов на бронирование

представители предприятия могут обратиться в ТЦК с дополнительными пояснениями и документами, подтверждающими важность работника для предприятия

"Хотя теоретически существует возможность забронировать работника после получения повестки для уточнения данных или прохождения ВВК, после вручения мобилизационного распоряжения бронирование становится невозможным. Поэтому ключевым является своевременное оформление бронирования", - отмечает Франчук.

Согласно статье 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронирование работников возможно только до момента начала мобилизационного процесса в отношении конкретного лица. То есть работодатель должен инициировать бронирование заранее, чтобы избежать таких ситуаций.