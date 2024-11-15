Чи можна їсти рибу у Різдвяний піст: що говорять у ПЦУ

На відміну від Великоднього, Різдвяний піст не такий суворий. Під час Великого посту не можна вживати в їжу: м'ясо, рибу, яйця, молоко та пити алкоголь. Натомість у період Різдвяного посту треба відмовитись лише від м’яса, молочних продуктів та яєць. У певні дні тижня дозволено їсти рибу та випити келих вина.

Зокрема, у вівторок, четвер, суботу та неділю можна їсти рибу а також пити вино. Після Дня Святого Миколая (6 грудня) і до 18 грудня риба та вино дозволяється тільки в суботу та неділю. А 19-23 грудня риба та вино суворо заборонені. І тільки з настанням Святвечора, Різдвяний піст завершується.

Коли з’явився Різдвяний піст

У більш-менш сучасному вигляді Різдвяний піст виник у IX столітті. Спочатку сорокаденного посту дотримувалися лише ченці. Натомість віруючі тримали піст тільки 5 днів.

Але вже в кінці ХІ - на початку ХІІ століття сорокаденне постування поширилось і на вірян. Саме в той час заборонили вживати м’ясні та молочні продукти. А рибу, як і тепер, можна було їсти лише по суботах, неділях і на свята.