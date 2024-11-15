Можно ли есть рыбу в Рождественский пост: что говорят в ПЦУ

Сегодня начался последний многодневный пост 2024 года – Рождественский пост. Он продлится до 24 декабря (Святвечера).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Православной церкви Украины.
В отличие от Великого, Рождественский пост не такой суровый. Во время Великого поста нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, молоко и пить алкоголь. В период Рождественского поста нужно отказаться только от мяса, молочных продуктов и яиц. В определенные дни недели можно есть рыбу и выпить бокал вина.
В частности, во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть рыбу, а также пить вино. После Дня Святого Николая (6 декабря) и до 18 декабря рыба и вино разрешается только в субботу и воскресенье. А 19-23 декабря рыба и вино строжайше запрещены. И только с наступлением Сочельника, Рождественский пост завершается.
В более или менее современном виде Рождественский пост возник в IX веке. Первоначально сорокадневный пост соблюдали только монахи. Верующие же держали пост только 5 дней.
Но уже в конце XI - начале XII века сорокадневный пост распространился и на верующих. Именно в это время запретили употреблять мясные и молочные продукты. А рыбу, как и теперь, можно было есть только по субботам, воскресеньям и по праздникам.
Читайте также, что нельзя делать во время Рождественского поста и какое меню по дням поста. Кроме пищевых ограничений, важной частью Рождественского поста есть духовная подготовка и очищение. В это время запрещено курить, посещать развлекательные мероприятия и громкие вечеринки.