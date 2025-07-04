Чи можна їсти овочі та фрукти з городу без миття? Це важливо знати усім

Чи можна їсти не миті домашні овочі

Експертка з безпеки продуктів та професорка Університету Меріленду Ширлі Мікаллеф розповіла, що потрібно ретельно мити вирощені вдома трави, овочі та фрукти перед вживанням. Все тому, що на них все одно може бути бруд або сміття.

Бруд і ґрунт можуть містити патогени та бактерії, такі як бацила та клостридія. В ґрунті також може бути підвищений рівень важких металів.

Якщо ви використовували добрива, то миття фруктів, овочів і трав допомагає змити будь-які залишки, які можуть залишитися і спричинити захворювання. Деякі добрива, такі як гній або необроблений компост, можуть містити деякі мікроби, які можуть спричинити захворювання.

Якщо ви вирощуєте овочі, такі як селера, цибуля-порей або зелена цибуля, варто зрізати сухі краї та коріння, а потім промити між стеблами або листям. Тоді як фрукти та овочі достатньо добре протерти під проточною водою.

Деякі трави, такі як кінза та петрушка, варто ретельно мити, адже між стеблами може потрапити пісок.

Пестициди та засоби захисту рослин - якщо ви використовували якісь засоби, навіть біологічного походження, їх залишки потрібно змити. Пил, хімічні речовини або інші забрудники з повітря можуть осідати на продуктах.

Коли овочі з городу можна не мити

Якщо продукт не буде вживатися в сирому вигляді

Наприклад, картопля, яку ви одразу варите в шкірці або запікаєте - високі температури вбивають більшість мікроорганізмів.

Але навіть тоді краще хоча б обтрусити землю або злегка обмити, щоб не забруднити посуд чи інші продукти.

Продукт уже оброблений і зберігається в чистоті

Наприклад, ви вже помили моркву перед зберіганням і кладете її з холодильника одразу в суп - повторно мити не обов’язково (але руки мають бути чистими).

Але навіть у цих випадках є ризики: