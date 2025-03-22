Можно ли ехать на авто без бампера и когда водителю грозит штраф: ответ юриста

За нарушение правил эксплуатации транспортных средств водителям в Украине могут выписать штраф. При этом важно понимать, запрещают ли ПДД ехать на авто без бампера.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко .

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Запрещают ли ПДД движение авто без бампера

По словам эксперта, пунктом 31.4, а также подпунктом "е" пункта 31.4.7 Правил дорожного движения (ПДД), утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 10 октября 2001 г. №1306, предусмотрено, что запрещается эксплуатация транспортных средств (согласно законодательству), на которых отсутствует:

предусмотренный конструкцией бампер;

или заднее защитное устройство;

или грязезащитные фартуки и брызговики.

Вместе с тем, пункт 31.5 ПДД обязывает водителя в случае возникновения в дороге неисправностей (в том числе неисправностей бампера транспортного средства) принять меры для их устранения.

А если это сделать невозможно - двигаться как можно более коротким путем к месту стоянки или ремонта, соблюдая меры предосторожности с выполнением требований пунктов 9.9 и 9.11 этих правил.

"То есть, необходимо двигаться с включенной аварийной световой сигнализацией. Или если транспортное средство не оборудовано аварийной световой сигнализацией (или она неисправна), нужно установить знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь", - объяснил юрист.

Он подчеркнул, что таким образом ПДД "не запрещают движение транспортного средства без бампера, а лишь обязывают водителя принять меры для устранения неисправностей или двигаться к месту стоянки или ремонта транспортного средства как можно более коротким путем".

Какой штраф грозит водителю за управление авто без бампера

Булименко сообщил, что административная ответственность за управление водителем транспортного средства без бампера предусмотрена статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Так, совершение водителем указанного выше правонарушения влечет за собой наложение штрафа в размере 340 гривен. А в случае повторного в течение года совершения правонарушения:

или штрафа в размере от 850 до 1 700 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев;

или административного ареста на срок от 5 до 10 суток.

В завершение магистр права уточнил, что такие дела рассматриваются органами Национальной полиции. А в случае повторного в течение года совершения административного правонарушения - районными, районными в городе, городскими или горрайонными судами (судьями).