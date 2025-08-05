Чи можна вважати нашестя сарани карою Божою: пояснює священник

Відповідно до Біблії однією з кар, які Бог наслав на людей була сарана. За переказами, вона з'їла весь врожай в Єгипті, і це спричинило страшний голод.

РБК-Україна з посиланням на коментар протоієрея Андрія Марчука "Суспільному" пояснює, чи варто вважати цьогорічне нашестя сарани Божою карою.

Що означає нашестя сарани

За словами протоієрея, це варто сприймати як духовний крок, а не кару.

"Бог ніколи нікого не карає. Тому що, згідно з Біблією, Бог є любов. Він лише дає можливість людині змінюватися", - пояснює священнослужитель.

Перейматися за кількість сарани також не варто, адже Бог і природа самостійно збалансують кількість комах.

Якщо віряни переймаються за свій врожай, Андрій Марчук радить запросити священнослужителів, аби ті провели обряд освячення. Раніше його часто проводили, зараз він притаманний для освячення машини та домівки.

"У серпні є спеціальні чини для освячення. Священник молиться перед Господом Богом, просить від імені всієї громади, щоб він благословив врожай, воду, і подібні речі, які потрібні нам для життя", - розповідає Марчук.

Він також зауважив: кожну подію віряни мають обдумати як з духовного погляду, так і з раціонального.

Нашестя сарани в Україні

Нагадаємо, у липні в різних регіонах України почали помічати аномальну кількість сарани.

Розвитку цього шкідника сприяють висока температура повітря, тривала посуха та наявність занедбаних земель поблизу зони бойових дій. Ще одна вагома причина поширення сарани в Херсонській та Запорізькій областях - екоцид РФ - руйнація Каховської ГЕС та ведення бойових дій.

У ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області наголошують, що більшість саранових живе й розмножується на цілинних занедбаних угіддях. Тому найефективнішими заходами є дискування, боронування або оранка восени всієї площі.