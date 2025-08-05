Можно ли считать нашествие саранчи карой Божьей: объясняет священник

Согласно Библии одной из кар, которые Бог наслал на людей была саранча. По преданию, она съела весь урожай в Египте, и это вызвало страшный голод.

РБК-Украина со ссылкой на комментарий протоиерея Андрея Марчука "Суспільному" объясняет, стоит ли считать нынешнее нашествие саранчи Божьей карой.

Что означает нашествие саранчи

По словам протоиерея, это стоит воспринимать как духовный шаг, а не наказание.

"Бог никогда никого не наказывает. Потому что, согласно Библии, Бог есть любовь. Он лишь дает возможность человеку меняться", - объясняет священнослужитель.

Переживать за количество саранчи также не стоит, ведь Бог и природа самостоятельно сбалансируют количество насекомых.

Если верующие переживают за свой урожай, Андрей Марчук советует пригласить священнослужителей, чтобы те провели обряд освящения. Раньше его часто проводили, сейчас он присущ для освящения машины и дома.

"В августе есть специальные чины для освящения. Священник молится перед Господом Богом, просит от имени всей общины, чтобы он благословил урожай, воду, и подобные вещи, которые нужны нам для жизни", - рассказывает Марчук.

Он также отметил: каждое событие верующие должны обдумать как с духовной точки зрения, так и с рациональной.

Нашествие саранчи в Украине

Напомним, в июле в разных регионах Украины начали замечать аномальное количество саранчи.

Развитию этого вредителя способствуют высокая температура воздуха, длительная засуха и наличие заброшенных земель вблизи зоны боевых действий. Еще одна весомая причина распространения саранчи в Херсонской и Запорожской областях - экоцид РФ - разрушение Каховской ГЭС и ведение боевых действий.

В ГУ Госпродпотребслужбы в Кировоградской области подчеркивают, что большинство саранчовых живет и размножается на целинных заброшенных угодьях. Поэтому самыми эффективными мерами являются дискование, боронование или вспашка осенью всей площади.