UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому не можна "врятувати" майно від арешту, переписавши його на близьких: застереження юриста

Кожен рятує майно по-своєму (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Інколи стається, що люди у спробі запобігти арешту майна переписують свої квартири чи іншу нерухомість на дружин, мам або ще якихось родичів. Але це призведе лише до погіршення ситцації.

РБК-Україна поспілкувалось з адвокатом судової практики ЮКК "Де-Юре" Владиславом Мартинчуком і розповідає, які ризики існують для українців у подібних "схемах".

Які ризики несе переписування майна на родичів

За словами юриста, переписування власної квартири чи іншого майна на родичів несе в собі потенційно декілька ризиків. Тобто насправді такий спосіб "врятувати" майно не є дуже ефективним.

"По-перше, передаючи право власності на майно до іншої особи, минулий власник втрачає можливість контролювати долю майна. Наприклад, у разі виникнення конфлікту з новим власником, останній цілком правомірно може заборонити користуватись майном", - пояснив Мартинчук.

Крім того, такі правочини - щодо відчуження майна - здійснені з метою недопущення примусового продажу такого майна, можуть бути визнані судом недійсними. Тобто такими, що не породжують правових наслідків.

Що відбувається, якщо суд визнає продаж майна недійсним

У такому випадку майно підлягає поверненню первісному власнику і на нього може бути звернене стягнення (якщо у такої особи наявна заборгованість).

"З такими заявами можуть звертатись державні чи приватні виконавці та кредитори боржника", - уточнив експерт.

За словами адвоката, практика звернення з такими позовами за останні роки стає дедалі більш розповсюдженою.

"У зв'язку з чим, власне, така схема врятування майна перестає бути ефективною", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як продати квартиру в Україні, якщо ви за кордоном.

Читайте також, чи можуть забрати квартиру за борги під час війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Арест имуществаВійна в Україні