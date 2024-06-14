Чому не можна "врятувати" майно від арешту, переписавши його на близьких: застереження юриста

Які ризики несе переписування майна на родичів

За словами юриста, переписування власної квартири чи іншого майна на родичів несе в собі потенційно декілька ризиків. Тобто насправді такий спосіб "врятувати" майно не є дуже ефективним.

"По-перше, передаючи право власності на майно до іншої особи, минулий власник втрачає можливість контролювати долю майна. Наприклад, у разі виникнення конфлікту з новим власником, останній цілком правомірно може заборонити користуватись майном", - пояснив Мартинчук.

Крім того, такі правочини - щодо відчуження майна - здійснені з метою недопущення примусового продажу такого майна, можуть бути визнані судом недійсними. Тобто такими, що не породжують правових наслідків.

Що відбувається, якщо суд визнає продаж майна недійсним

У такому випадку майно підлягає поверненню первісному власнику і на нього може бути звернене стягнення (якщо у такої особи наявна заборгованість).

"З такими заявами можуть звертатись державні чи приватні виконавці та кредитори боржника", - уточнив експерт.

За словами адвоката, практика звернення з такими позовами за останні роки стає дедалі більш розповсюдженою.

"У зв'язку з чим, власне, така схема врятування майна перестає бути ефективною", - підсумував він.