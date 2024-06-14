Почему нельзя "спасти" имущество от ареста, переписав его на близких: предостережение юриста

Какие риски несет переписывание имущества на родственников

По словам юриста, переписывание собственной квартиры или другого имущества на родственников несет потенциально несколько рисков. То есть на самом деле такой способ "спасти" имущество не является очень эффективным.

"Во-первых, передавая право собственности на имущество другому лицу, предыдущий собственник теряет возможность контролировать судьбу имущества. Например, в случае возникновения конфликта с новым собственником, последний вполне правомерно может запретить пользоваться имуществом", - объяснил Мартынчук.

Кроме того, такие сделки - по отчуждению имущества - совершенные с целью недопущения принудительной продажи такого имущества, могут быть признаны судом недействительными. То есть не порождающими правовых последствий.

Что происходит, если суд признает продажу имущества недействительной

В таком случае имущество подлежит возврату первоначальному собственнику и на него может быть обращено взыскание (если у такого лица есть задолженность).

"С такими заявлениями могут обращаться государственные или частные исполнители и кредиторы должника", - уточнил эксперт.

По словам адвоката, практика обращения с такими исками за последние годы становится все более распространенной.

"В связи с чем, собственно, такая схема спасения имущества перестает быть эффективной", - подытожил он.