Чи можна стати на військовий облік не за місцем прописки: пояснення юриста

Чоловіки, віком від 18 до 60 років, зобов'язані стати на військовий облік. Це також стосується і жінок із медичною освітою. Традиційно це можна зробити за місцем прописки.
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, чи можна стати на облік не за своїм місцем реєстрації проживання.
"Загалом, стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не за місцем проживання можливо, але за певних умов", - пояснює юрист.
Коли це можливо:
"Зверніться особисто до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем, де ви плануєте стати на облік та надайте необхідні документи", - радить юрист.
Які документи потрібні для взяття на облік:
"Заповніть заяву встановленого зразка про взяття на військовий облік за новим місцем проживання. Можливо, вам запропонують пройти медичний огляд для уточнення стану здоров’я", - каже Франчук.
Регулювання постановки на військовий облік в Україні здійснюється кількома нормативно-правовими актами.
Постанова Кабінету Міністрів України № 921 від 07.12.2016 "Про затвердження Положення про військовий облік призовників і військовозобов'язаних". Це положення детально регламентує порядок ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, включаючи процедуру постановки на облік, зняття з обліку, ведення військового обліку за місцем проживання та за місцем роботи (навчання).
Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" - у цьому законі визначаються основні принципи, завдання та порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, включаючи питання військового обліку.
Наказ Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2018 "Про затвердження Інструкції з організації роботи органів військового управління з ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних" - цей наказ містить інструкції щодо організації роботи з ведення військового обліку.
Відповідно до цих нормативно-правових актів, питання постановки на військовий облік за місцем тимчасового перебування також регулюються та передбачаються відповідні процедури.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи мають право направляти людину на ВЛК, якщо у неї є всі підстави для відстрочки.
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