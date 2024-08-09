Можно ли стать на военный учет не по месту прописки: объяснение юриста

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны встать на военный учет. Это касается и женщин с медицинским образованием. Традиционно это можно сделать по месту прописки.
РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, можно ли стать на учет не по своему месту регистрации проживания.
"В целом, стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не по месту жительства возможно, но при определенных условиях", - объясняет юрист.
Когда это возможно:
"Обратитесь лично в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту, где вы планируете встать на учет и предоставьте необходимые документы", - советует юрист.
Какие документы нужны для взятия на учет:
"Заполните заявление установленного образца о взятии на военный учет по новому месту жительства. Возможно, вам предложат пройти медицинское освидетельствование для уточнения состояния здоровья", - говорит Франчук.
Регулирование постановки на военный учет осуществляется в Украине несколькими нормативно-правовыми актами.
Постановление Кабинета Министров Украины №921 от 07.12.2016 "Об утверждении Положения о военном учете призывников и военнообязанных". Это положение подробно регламентирует порядок ведения военного учета призывников и военнообязанных, включая процедуру постановки на учет, снятие с учета, ведение военного учета по месту жительства и по месту работы (обучения).
Закон Украины "О мобилизационной подготовки и мобилизации" - в этом законе определяются основные принципы, задачи и порядок проведения мобилизационной подготовки и мобилизации в Украине, включая вопросы военного учета.
Приказ Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2018 "Об утверждении Инструкции по организации работы органов военного управления по ведению военного учета призывников и военнообязанных" - этот приказ содержит инструкции по организации работы по ведению военного учета.
В соответствии с этими нормативно-правовыми актами вопросы постановки на военный учет по месту временного пребывания также регулируются и предусматриваются соответствующие процедуры.
Напомним, ранее мы рассказывали, имеют ли право направлять человека на ВВК, если у него есть все основания для отсрочки.
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