Можно ли стать на военный учет не по месту прописки: объяснение юриста

Можно ли стать на военный учет не по месту прописки

"В целом, стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не по месту жительства возможно, но при определенных условиях", - объясняет юрист.

Когда это возможно:

если вы изменили место жительства, то в течение определенного времени (обычно 7 дней) вы обязаны сняться с военного учета по старому месту жительства и стать на учет по новому

если вы учитесь в другом городе, вы можете стать на учет по месту обучения на период получения образования

в некоторых случаях, при длительной работе в другом городе, можно стать на учет по месту работы

Как стать на учет не по месту прописки

"Обратитесь лично в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту, где вы планируете встать на учет и предоставьте необходимые документы", - советует юрист.

Какие документы нужны для взятия на учет:

паспорт гражданина Украины

идентификационный код

военный билет (если есть)

документ, подтверждающий изменение места жительства (например, справка о регистрации места жительства)

документ, подтверждающий причину смены места учета (например, справка из учебного заведения, трудовой договор)

"Заполните заявление установленного образца о взятии на военный учет по новому месту жительства. Возможно, вам предложат пройти медицинское освидетельствование для уточнения состояния здоровья", - говорит Франчук.

Какие нюансы нужно учесть

Регулирование постановки на военный учет осуществляется в Украине несколькими нормативно-правовыми актами.

Постановление Кабинета Министров Украины №921 от 07.12.2016 "Об утверждении Положения о военном учете призывников и военнообязанных". Это положение подробно регламентирует порядок ведения военного учета призывников и военнообязанных, включая процедуру постановки на учет, снятие с учета, ведение военного учета по месту жительства и по месту работы (обучения).

Закон Украины "О мобилизационной подготовки и мобилизации" - в этом законе определяются основные принципы, задачи и порядок проведения мобилизационной подготовки и мобилизации в Украине, включая вопросы военного учета.

Приказ Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2018 "Об утверждении Инструкции по организации работы органов военного управления по ведению военного учета призывников и военнообязанных" - этот приказ содержит инструкции по организации работы по ведению военного учета.

В соответствии с этими нормативно-правовыми актами вопросы постановки на военный учет по месту временного пребывания также регулируются и предусматриваются соответствующие процедуры.