Чи можна спрогнозувати кроки РФ після масованої атаки: відповідь Повітряних сил

"Ворог постійно намагається якось дещо видозмінити свою тактику. Як ми бачили цього разу (під час останньої масованої атаки - ред.) він застосував майже всі свої літаки. Я маю на увазі літаки різних типів - це і Ту-95МС і МіГ-31К, і Су-34, Су-35. (А також - ред.) зенітні ракетні комплекси С-300 і "Шахеди", - сказав він.

Євлаш зазначив, що росіяни використовують силу-силенну засобів, якими вони одночасно намагаються бити, комбінувати, відвертати увагу.

"І на фоні того, після вчорашньої атаки ми бачимо, що ворог знову вдається до таких "пощупувань" своїми "Шахедами" та постійного турбуючого вогню для того, аби кошмарити місцеве населення. Ну і звісно, що він намагається завдати нам клопоту, аби ми менше часу витрачали на підготовку, на перезаряджання, переозброєння", - зазначив він.

За його словами, таким чином ворог намагається постійно застосовувати і тактичну авіацію в тому числі.

"Як ми бачимо, зазвичай він використовує ракети Х-59", - підкреслив він.