Можно ли спрогнозировать шаги РФ после массированной атаки: ответ Воздушных сил

Российские захватчики используют различные средства, чтобы бить по Украине, комбинировать удары и отвлекать внимание.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Враг постоянно пытается как-то несколько видоизменить свою тактику. Как мы видели на этот раз (во время последней массированной атаки - ред.) он применил почти все свои самолеты. Я имею в виду самолеты разных типов - это и Ту-95МС и МиГ-31К, и Су-34, Су-35. (А также - ред.) зенитные ракетные комплексы С-300 и "Шахеды", - сказал он.
Евлаш отметил, что россияне используют множество средств, которыми они одновременно пытаются бить, комбинировать, отвлекать внимание.
"И на фоне того, после вчерашней атаки мы видим, что враг снова прибегает к таким "пощупываниям" своими "Шахедами" и постоянному беспокоящему огню для того, чтобы кошмарить местное население. Ну и конечно, что он пытается нанести нам хлопот, чтобы мы меньше времени тратили на подготовку, на перезарядку, перевооружение", - отметил он.
По его словам, таким образом враг пытается постоянно применять и тактическую авиацию в том числе.
"Как мы видим, обычно он использует ракеты Х-59", - подчеркнул он.
Российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты.
Главными целями врага стали объекты энергетической инфраструктуры. В частности, в результате удара была разрушена Трипольская ТЭС, которая находится в Киевской области.
Также несколько объектов повреждены в Харьковской области. Поэтому в Харькове и других населенных пунктах ввели графики отключения света.
Минобороны РФ уже заявило о том, что такие обстрелы были ответом на удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
Более подробно о последствиях атаки кафиров - в материале РБК-Украина.
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