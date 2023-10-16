Чи можна продати житло, яке знаходиться в окупації: пояснення юриста

Під час війни в Україні неможливо продавати і купувати житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Також це неможливо зробити, якщо населений пункт включений до переліку територій, на яких ведуться бойові дії.
Про це у колонці для РБК-Україна розповідає молодший юрист адвокатського об'єднання "Місечко та Партнери" Ярина Паш.
"Неможливо набути у власність нерухоме майно, яке знаходиться на територій активних бойових дій та тимчасово окупованих російською федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ", – пояснює Ярина Паш.
За її словами, згідно з чинними нормативно-правовими актами, неможливо набути у власність нерухоме майно, яке:
Список таких територій затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Тому коли шукаєте, яке житло купити, треба визначити його точне місцезнаходження.
"Треба переконатися, чи не перебуває воно в адміністративних межах населених пунктів, які перебувають під окупацією чи на яких ведуться активні бойові дії", – додає фахівець.
Крім того, під час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну забороняється купувати майно у тих, хто пов'язаний з державою-агресором. Тому також треба перевірити, чи не є продавець житла громадянином РФ або юрособою, яка зареєстрована на території держави-агресора, зауважує юрист.
Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну рекордсменами за інтересом до купівлі житла стали західні регіони нашої країни. Але згодом додали темпів і Дніпро, Вінниця, Кропивницький. Ці міста також стали хабами та приймали людей, які вимушено покинули й втратили домівки. Ми писали, який регіон України за час війни став найпопулярнішим для купівлі квартир.
Також стало відомо, як змінилися ціни на квартири в західних регіонах країни за час війни.
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