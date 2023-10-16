Можно ли продать жилье, которое находится в оккупации: объяснение юриста

Во время войны в Украине невозможно продавать и покупать жилье, находящееся на временно оккупированных территориях. Также это невозможно сделать, если населенный пункт включен в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия.
Об этом в колонке для РБК-Украина рассказывает младший юрист адвокатского объединения "Мисечко и Партнеры" Ярина Паш.
"Невозможно приобрести в собственность недвижимое имущество, которое находится на территории активных боевых действий и временно оккупированных российской федерацией территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ", – объясняет Ярина Паш.
По ее словам, согласно действующим нормативно-правовым актам, невозможно приобрести в собственность недвижимое имущество, которое:
Список таких территорий утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Поэтому когда ищете, какое жилье купить, нужно определить его точное местонахождение.
"Нужно убедиться, не находится ли оно в административных пределах находящихся под оккупацией населенных пунктов или на которых ведутся активные боевые действия", – добавляет специалист.
Кроме того, во время широкомасштабного вторжения РФ в Украину запрещается покупать имущество у тех, кто связан с государством-агрессором. Поэтому также нужно проверить, не является ли продавец жилья гражданином РФ или юрлицом, зарегистрированным на территории государства-агрессора, отмечает юрист.
Напомним, за время полномасштабного вторжения РФ в Украину рекордсменами по интересу к покупке жилья стали западные регионы нашей страны. Но впоследствии прибавили темпов и Днепр, Винница, Кропивницкий. Эти города также стали хабами и принимали людей, вынужденно покинувших и потерявших дома. Мы писали, какой регион Украины за время войны стал самым популярным для покупки квартир.
Также стало известно, как изменились цены на квартиры в западных регионах страны за время войны.
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