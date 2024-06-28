Можно ли вернуть товар в магазин, если потеряли чек: ответ юриста

Большинство магазинов гарантируют возврат товара в течение 14 дней после покупки. Для этого достаточно предоставить чек и неповрежденный товар. Однако, могут ли покупатели вернуть товар, если потеряли чек на него?

РБК-Украина расспросила адвоката Татьяну Даниленко о том, что делать покупателю, если нужно вернуть товар, а чека о покупке нет.

Содержание

Можно ли вернуть товар, если нет чека

Что говорит закон об этой процедуре

Алгоритм действий покупателя

Как доказать факт покупки без наличия чека

Какие сроки возврата средств

Какие товары нельзя возвращать, даже если доказали факт покупки

Что делать, если в магазине не учитывают никакие аргументы

Можно ли вернуть товар, если нет чека

"Неудивительно, что большинство украинцев не знают, можно ли вернуть товар без чека, ведь в магазинах редко когда открыто говорят о правах потребителей. Проще всего это сделать, когда есть печатный чек. Но часто случаются случаи, когда человек не хранит его. Даже в этой ситуации есть шансы на возврат товара в магазин", - объясняет юрист.

Она добавляет, что наличие печатного документа упростит процедуру и сэкономит много времени. Но не стоит беспокоиться в случае потери чека, потому что процедура возврата возможна и без него.

Что говорит закон об этой процедуре

Законом Украины "О защите прав потребителей" предусмотрено, что в течение 14 дней с момента оформления покупки исправный товар, то есть товар надлежащего качества, по каким-либо причинам не понравившийся покупателю, можно вернуть, соответственно получив потраченные на приобретение средства.

"Однако на практике вернуть такой товар, если он без дефектов или брака, решаются не все. Причиной этого чаще всего является юридическая неосведомленность и не всегда вежливое поведение продавцов, которые не хотят прилагать усилия для оформления операции, которая не увеличивает, а уменьшает их продажи", - объясняет Даниленко.

Важно, что товар не должен быть поврежден или иметь видимые следы пользования, должен быть сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки.

"На кассе вам могут сообщить, что вернуть товар без чека невозможно, но это является прямым нарушением прав потребителей. Сама процедура отличается от стандартной тем, что придется доказывать правдивость собственных слов относительно приобретения товара именно у этого продавца", - отмечает адвокат.

В этом случае полезными будут показания очевидцев, видео с камер наблюдения, сверка штрих-кода на упаковке с базой продавца, фото доказательства и т. п.

Алгоритм действий покупателя

"Сначала обратитесь к кассиру и объясните, что вещь вы купили у них, но потеряли чек и хотите ее вернуть. Иногда магазины имеют разработанный регламент для таких случаев. Кассир может попросить клиента написать заявление о получении копии товарного чека на имя директора магазина", - говорит Даниленко.

Магазины, использующие расчетно-кассовые аппараты, обязаны хранить ленты с данными о продаже товаров 3 года. Если договориться с администрацией не удалось, или чек не удалось найти, можете попросить поднять запись с камер наблюдения.

"Следует знать, что при покупке товара в интернет-магазине действуют общие правила возврата. Но иногда администрация магазина не идет навстречу клиенту и не соглашается делать возврат. В этом случае придется обращаться в суд", - говорит эксперт.

Как доказать факт покупки без наличия чека

Часто при покупке клиенту выдают сопроводительные документы, которые могут оказаться доказательством в случае потери чека. Важны:

гарантийный талон

штрих-код на упаковке

бонусная карта (подтвердит начисление бонусов за покупку)

свидетельство других покупателей

транзакция из банка, если оплата была картой

записи с камер видеонаблюдения

фото и видео доказательства покупки

"Если можете доказать, хотя бы некоторые перечисленные доказательства, администрация магазина не будет иметь причин отказать в возвращении товара", - говорит Даниленко.

Свидетельства других покупателей и записи видеокамер помогут доказать, что товар приобрели именно в этом магазине (фото: Freepik)

Какие сроки возврата средств

При расторжении договора купли-продажи расчеты с потребителем производятся исходя из стоимости товара на момент его покупки. Денежные средства, уплаченные за товар, возвращаются потребителю в день расторжения договора, а в случае невозможности вернуть деньги в день расторжения договора - в другой срок по договоренности сторон, но не позднее 7 дней.

Какие товары нельзя возвращать, даже если доказали факт покупки

"Однако не все товары вы можете обменять и вернуть. Существует перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату. Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату), утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 19 марта 1994 г. №172 "О реализации отдельных положений Закона Украины "О защите прав потребителей", поэтому следует убедиться, что продавец должен принять товар.

Что делать, если в магазине не учитывают никакие аргументы

Если представитель торгового заведения не воспринимает никаких аргументов:

следует зафиксировать факт обращения с требованием о возврате средств за приобретенный в торговой сети товар, лучше сделать письменно

если вам отказывают в принятии претензии - следует ее направить почтой, заказным письмом или курьером и сохранить доказательства отправления. Обращения рассматриваются и разрешаются в срок не более 1 месяца со дня их поступления

после чего, в случае негативной реакции на письменное обращение или вообще его игнорирование со стороны продавца, вариантом разрешения спора может быть обращение в суд

Следует знать: потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по защите и возобновлению их прав и имеют право на обращение в суд по месту своей регистрации, не привязываясь к месту нахождения ответчика.

Владея информацией об объеме прав потребителей, вы сможете аргументированно доказать продавцу свою позицию, что в основном повышает шансы на решение вопроса еще на стадии досудебного урегулирования.