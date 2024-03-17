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Можно ли совмещать вакцинацию от гриппа с другой прививкой в один день: объяснение

Воскресенье 17 марта 2024 08:16
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Можно ли совмещать вакцинацию от гриппа с другой прививкой в один день: объяснение Фото: можно ли совмещать вакцинацию от гриппа с другой прививкой в один день (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вакцины, которыми прививают от гриппа в Украине, являются инактивированными, то есть, неживыми. В связи с этим, их можно сочетать со всеми другими прививками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Как отмечает Минздрав, исключением является вакцина БЦЖ, которой прививают детей еще в роддоме. Ее нельзя сочетать с другими вакцинами. Впрочем, прививки от гриппа рекомендованы детям от 6 месяцев, то есть с БЦЖ они не пересекаются по времени.

"Все другие прививки - от кори, от полиомиелита, от ветрянки, от пневмококков, от ковида и т.д. - можно сочетать и делать в один день с вакцинацией от гриппа, или с любыми промежутками между ними", - пишет пресс-служба.

От гриппа важно вакцинироваться людям из групп риска, а именно:

  • людям в возрасте 60 лет и старше;
    маленьким детям от 6 мес;
    беременным женщинам;
    людям с хроническими заболеваниями;
    людям из профессиональной группы риска (врачи, учителя, военные, продавцы и т.д.).

"Важно помнить, что женщины, которые получили прививку от гриппа во время беременности, также передают защиту своим детям, которая сохраняется в течение первых месяцев их жизни. Прививка инактивированной вакциной является безопасной для беременных, ее можно делать в любом триместре", - добавляет Минздрав.

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Министерство здравоохранения Украины
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