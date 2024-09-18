Чи можна подати до суду на ТЦК, якщо людині відмовили у відстрочці

Чи можна подати до суду на ТЦК через відмову у відстрочці

За словами експерта, строки надання відстрочки можуть залежати навіть від області чи району.

"Чітких термінів немає. У мене було в практиці і два тижні, і два місяці. Причому це стосувалося одного і того самого ТЦК. Треба враховувати, що хтось може бути у відпустці, що з певних причин може не зібратися комісія", - пояснила вона.

Аніщенко визнала, що відмови також трапляються.

"Наприклад, через неповний перелік документів. Також була відмова в іншій ситуації. У законі зазначено, що право на відстрочку від мобілізації має чоловік, який доглядає за матір'ю з 1 і 2 групою інвалідності. У родича клієнта є друга група інвалідності, є акт здійснення догляду, а відмова була тому, що не надано висновку ЛКК (що особа з другою групою інвалідності потребує стороннього догляду). А в законі вказано, що має бути або акт здійснення догляду, або висновок ЛКК. Тобто не два документи одночасно", - розповіла юрист.

Вона наголосила, що за таких обставин дійсно можна звертатися до суду.

"У цій ситуації ми будемо вже подавати до суду на ТЦК. Проситимемо скасувати відмову у відстрочці, визнати відмову неправомірною і зобов'язати переглянути заяву і врешті зобов'язати надати чоловіку відстрочку", - пояснила адвокат.

Чи можна подати документи на відстрочку повторно

Аніщенко розповіла також, що чинне українське законодавство не забороняє подавати документи повторно.

"У мене в роботі є кейс, коли людина подавала документи на відстрочку, але отримала відмову. Аргументували, що перелік документів не був повним, хоча не вказали, якого саме документу бракувало. Ми передавали тоді документи повторно", - пригадала вона.

З огляду на це адвокат радить під час написання заяви "чітко зазначати список документів, які ви передаєте".

"Це як опис вкладення, якщо ви відправляєте конверт. Якщо, наприклад, направляється неповний пакет позовної заяви до суду, то суд складає акт про відсутність того чи іншого документу. Тому треба бути дуже уважним. Краще не полінуватись і в заяві про надання відстрочки вказати весь перелік документів", - підсумувала спеціаліст.