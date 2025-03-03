Чи можна не платити штраф за неявку по повістці, яку надіслали поштою

Відповідальність за неявку по повістці включає обов'язок отримати повістку, в тому числі надіслано за допомогою пошти. У зв'язку зі зміною порядку вручення повісток з жовтня 2024 були введені нові правила, нагадує співрозмовниця.

"Зокрема, було введено норму про те, що повістка має втручатись поштарем особисто, а при відсутності адресата його мають повідомляти про те, що йому надійшла повістка за номером телефону або повідомленням у поштовій скриньці", – розповідає Ірина Ан.

При цьому у повідомленні має чітко бути зазначено, що отримати потрібно саме повістку.

"Тому дійсно, якщо Укрпошта підтвердить, що адресат не отримував сповіщення про повістку або повістка йому не надходила на домашню адресу, то це є підставою для оскарження накладеного штрафу за неявку за такою повісткою", – каже вона.

Але вона звертає увагу, що виключно направлення запиту "Укрпошті" або отримання довідки не звільняє вас від оплати штрафу.

"Для звільнення від оплати штрафу ви маєте подати оскарження винесеної щодо вас постанови: оскарження можливе у ТЦК і СП, яке є вищим за ланкою, або до суду. У випадку оскарження до суду потрібно подати позовну заяву та сплатити судовий збір", – деталізує вона.

У заяві на оскарження або позовній заяві має бути зазначено, з якої причини особа не могла отримати повістку, підтвердження такого факту від "Укрпошти", а також інші підстави для перегляду постанови про адмінправопорушення.

Зверніть увагу. Тільки у випадку скасування постанови судом або вищим за ланкою ТЦК та СП особа звільняється від сплати штрафу, каже фахівець.