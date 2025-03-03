Можно ли не платить штраф за неявку по повестке, которую прислали по почте

Ответственность за неявку по повестке включает обязанность получить повестку, в том числе присланную с помощью почты. В связи с изменением порядка вручения повесток с октября 2024 года были введены новые правила, напоминает собеседница.

"В частности, была введена норма о том, что повестка должна вручаться почтальоном лично, а при отсутствии адресата его должны сообщать о том, что ему поступила повестка по номеру телефона или сообщением в почтовом ящике", – рассказывает Ирина Ан.

При этом в сообщении должно быть четко указано, что получить нужно именно повестку.

"Поэтому действительно, если Укрпочта подтвердит, что адресат не получал уведомления о повестке или повестка ему не поступала на домашний адрес, то это является основанием для обжалования наложенного штрафа за неявку по такой повестке", – говорит она.

Но она обращает внимание, что исключительно направление запроса "Укрпочте" или получение справки не освобождает вас от оплаты штрафа.

"Для освобождения от оплаты штрафа вы должны подать обжалование вынесенного в отношении вас постановления: обжалование возможно в ТЦК и СП, которое является высшим по звену, или в суд. В случае обжалования в суд нужно подать исковое заявление и оплатить судебный сбор", – детализирует она.

В заявлении на обжалование или исковом заявлении должно быть указано, по какой причине лицо не могло получить повестку, подтверждение такого факта от "Укрпочты", а также другие основания для пересмотра постановления об админправонарушении.

Обратите внимание. Только в случае отмены постановления судом или вышестоящим по звену ТЦК и СП лицо освобождается от уплаты штрафа, говорит специалист.