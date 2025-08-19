Чи можна пити каву на голодний шлунок: відповідь вас здивує

У соціальних мережах набула популярності ідея, що вживання кави відразу після пробудження стимулює кортизол і викликає гормональний дисбаланс. Тому, мовляв, слід почекати від 60 до 90 хвилин до першої чашки.

Чи дійсно це так, пояснює РБК-Україна з посиланням на Marca.

Чи варто вірити в цей міф про каву?

Застереження звучить переконливо, але, за словами доктора Антельма Пуйоля наукові дані не підтверджують цей міф.

У своєму дописі в мережі X фахівець проаналізував наукові докази та пояснив, чому затримка з кавою не має реального впливу на гормональне здоров'я більшості людей.

Ранкова кава та кортизол

За словами Пуйоля, деякі дослідження показали, що у людей, які регулярно вживають кофеїн, доза до 300 мг кофеїну не підвищує рівень кортизолу, незалежно від того, чи п'ють вони каву відразу після пробудження, чи вдень. Іншими словами, гормональний ефект залежить не від часу доби, а від кількості спожитого кофеїну.

Щоб краще це зрозуміти:

Чашка еспресо містить близько 80 мг кофеїну.

Велика порція фільтрованої кави - близько 120 мг .

Банка енергетичного напою - близько 150 мг.

Це означає, що людині потрібно випити три еспресо, майже літр фільтрованої кави або дві банки енергетика, щоб наблизитися до порогового значення в 300 мг. У цьому контексті, занепокоєння, що ранкова кава може "порушити" гормональний баланс, є необґрунтованим.

Крім того, Пуйоль зазначає, що ранковий пік кортизолу є природним процесом, який відбувається після пробудження, незалежно від того, чи споживається кава. Отже, немає наукових доказів, що затримка першої чашки на 90 хвилин суттєво змінює поведінку цього гормону у здорових людей.

Ранкова кава не шкодить

Висновок фахівця є однозначним: порада почекати півтори години перед вживанням кави є міфом без наукової основи. Для більшості людей насолода кавою відразу після пробудження не несе ризиків і не викликає гормонального дисбалансу. Ключовим, як і з багатьма звичками, є помірність - уникання надмірних доз кофеїну та коригування споживання відповідно до індивідуальної переносимості.

Таким чином, ті, хто вважає каву ритуалом спокою та ранкової енергії, не повинні відчувати провини або чекати, поки мине 90 хвилин. Як наголошує Пуйоль, якщо ви не п'єте надзвичайно велику кількість кофеїну за один раз, кава після пробудження ідеально сумісна зі здоровим життям.