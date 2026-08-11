Чи можна писати російською у шкільних чатах: мовний омбудсмен нагадала правила

В українських школах вчителі мають використовувати державну мову не лише під час уроків, а й під час перерв, виховних заходів та іншої комунікації в межах освітнього процесу.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Уповноваженої із захисту державної мови.
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Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до освітян і підготувала для них пам'ятку про застосування мовного законодавства у школах.
У ній пояснюється, якою мовою мають спілкуватися учасники освітнього процесу та що робити педагогам, якщо батьки ставлять під сумнів вимоги щодо української мови.
За позицією мовної омбудсменки, освітній процес не обмежується часом, коли учні безпосередньо перебувають на уроці. Він охоплює також виховну, організаційну та позакласну діяльність, а також спілкування педагогів з учнями та батьками.
Тому вчитель має використовувати українську під час виконання своїх службових обов'язків. Йдеться, зокрема, про уроки, перерви, виховні заходи та іншу комунікацію в межах освітнього процесу.
Мовна омбудсменка посилається, зокрема, на статтю 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна.
Це питання вже стало предметом реальних перевірок. У липні 2026 року двох педагогів одного з київських ліцеїв оштрафували за використання російської мови під час освітнього процесу.
Окремо в пам'ятці наголошується, що вимога щодо державної мови не закінчується разом із дзвінком на перерву.
Перебування учня в школі та взаємодія з педагогом у межах освітнього процесу є частиною освітнього середовища. Тому вчителі мають послідовно використовувати українську і під час позакласної діяльності.
Водночас це не означає заборони приватного спілкування учнів між собою іншою мовою. Йдеться саме про комунікацію в межах освітнього процесу та виконання педагогами службових обов'язків.
Ще одне питання, яке окремо роз'яснила мовна омбудсменка, стосується батьківських чатів.
Батьки є учасниками освітнього процесу, а листування з учителями та адміністрацією щодо організації навчання, за позицією Уповноваженої, не належить до приватного спілкування.
Тому офіційна комунікація у класних і робочих чатах, яка стосується навчання та організації освітнього процесу, має відбуватися державною мовою.
При цьому Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не поширюється на сферу приватного спілкування. Тобто вимоги до мови офіційної освітньої комунікації не означають загальної заборони спілкуватися іншими мовами у приватному житті.
У пам'ятці освітянам рекомендують коректно пояснювати батькам та учням вимоги законодавства, а не перетворювати мовне питання на конфлікт.
Зокрема, педагогам радять:
Мовна омбудсменка також радить вести такі розмови доброзичливо та пояснювати, що державна мова в освітньому просторі має забезпечувати рівний доступ дітей до навчання та інформації.
За порушення вимог щодо застосування державної мови у сфері освіти передбачена адміністративна відповідальність.
За перше порушення може бути винесене попередження або накладено штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 3 400 до 5 100 гривень.
За повторне порушення протягом року штраф становить від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів - від 8 500 до 11 900 гривень.
Водночас для притягнення до відповідальності необхідно встановити та довести факт порушення. Самих припущень або суспільної оцінки недостатньо.
Вимога використовувати державну мову в освітньому процесі не скасовує права представників корінних народів та національних меншин на вивчення своїх мов.
Українське законодавство передбачає відповідні гарантії для корінних народів і національних меншин. Водночас мовна омбудсменка наголошує, що передбачені законодавством гарантії не поширюються на мову держави, яку Верховна Рада України визнала державою-агресором або державою-окупантом.
Питання мовного середовища в українських школах залишається актуальним. Сама Олена Івановська раніше називала двомовність в освіті одним із ключових викликів для української мовної політики.
Читайте також про те, що нещодавно в одному з ліцеїв Києва вчителька під час уроку увімкнула першокласникам фрагмент мультфільму із звуковим супроводом російською мовою. Після належної перевірки їй призначили штраф через порушення мовного законодавства у розмірі 3 400 гривень.
Раніше ми писали про те, що нардепи запропонували внести зміни до закону "Про повну загальну середню освіту" та заборонити використання російської мови у приватних школах. Поки законопроєкт №14361 перебуває на розгляді у Верховній Раді.