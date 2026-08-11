Чи можна писати російською у шкільних чатах: мовний омбудсмен нагадала правила

Головне: У школі українська має бути мовою освітнього процесу - не лише на уроках, а й під час виховних заходів та іншої офіційної комунікації.

- не лише на уроках, а й під час виховних заходів та іншої офіційної комунікації. Це стосується також спілкування вчителів із батьками та адміністрацією, зокрема в робочих і батьківських чатах.

та адміністрацією, зокрема в робочих і батьківських чатах. Приватне спілкування батьків закон не обмежує , однак комунікація щодо організації навчання в шкільних чатах належить до освітньої сфери.

, однак комунікація щодо організації навчання в шкільних чатах належить до освітньої сфери. Вчитель не зобов'язаний переходити на іншу мову на вимогу батьків.

на вимогу батьків. За порушення мовного законодавства у сфері освіти передбачені попередження або штраф від 3 400 до 5 100 грн, а за повторне порушення - від 8 500 до 11 900 грн.

Пам'ятка для вчителів щодо української мови у школі

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до освітян і підготувала для них пам'ятку про застосування мовного законодавства у школах.

У ній пояснюється, якою мовою мають спілкуватися учасники освітнього процесу та що робити педагогам, якщо батьки ставлять під сумнів вимоги щодо української мови.

Українська мова має звучати не лише на уроці

За позицією мовної омбудсменки, освітній процес не обмежується часом, коли учні безпосередньо перебувають на уроці. Він охоплює також виховну, організаційну та позакласну діяльність, а також спілкування педагогів з учнями та батьками.

Тому вчитель має використовувати українську під час виконання своїх службових обов'язків. Йдеться, зокрема, про уроки, перерви, виховні заходи та іншу комунікацію в межах освітнього процесу.

Мовна омбудсменка посилається, зокрема, на статтю 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна.

Це питання вже стало предметом реальних перевірок. У липні 2026 року двох педагогів одного з київських ліцеїв оштрафували за використання російської мови під час освітнього процесу.

Що з перервами та спілкуванням поза уроками

Окремо в пам'ятці наголошується, що вимога щодо державної мови не закінчується разом із дзвінком на перерву.

Перебування учня в школі та взаємодія з педагогом у межах освітнього процесу є частиною освітнього середовища. Тому вчителі мають послідовно використовувати українську і під час позакласної діяльності.

Водночас це не означає заборони приватного спілкування учнів між собою іншою мовою. Йдеться саме про комунікацію в межах освітнього процесу та виконання педагогами службових обов'язків.

Чи повинні батьки писати українською у шкільних чатах

Ще одне питання, яке окремо роз'яснила мовна омбудсменка, стосується батьківських чатів.

Батьки є учасниками освітнього процесу, а листування з учителями та адміністрацією щодо організації навчання, за позицією Уповноваженої, не належить до приватного спілкування.

Тому офіційна комунікація у класних і робочих чатах, яка стосується навчання та організації освітнього процесу, має відбуватися державною мовою.

При цьому Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не поширюється на сферу приватного спілкування. Тобто вимоги до мови офіційної освітньої комунікації не означають загальної заборони спілкуватися іншими мовами у приватному житті.

Що можуть вимагати вчителі

У пам'ятці освітянам рекомендують коректно пояснювати батькам та учням вимоги законодавства, а не перетворювати мовне питання на конфлікт.

Зокрема, педагогам радять:

пояснювати, що використання української під час освітнього процесу є вимогою законодавства, а не особистою вимогою конкретного вчителя;

використовувати державну мову під час уроків, виховних заходів та іншої професійної комунікації;

не переходити на іншу мову на вимогу батьків під час виконання службових обов'язків;

під час суперечок із батьками посилатися на конкретні норми законодавства.

Мовна омбудсменка також радить вести такі розмови доброзичливо та пояснювати, що державна мова в освітньому просторі має забезпечувати рівний доступ дітей до навчання та інформації.

Які штрафи передбачені за порушення

За порушення вимог щодо застосування державної мови у сфері освіти передбачена адміністративна відповідальність.

За перше порушення може бути винесене попередження або накладено штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 3 400 до 5 100 гривень.

За повторне порушення протягом року штраф становить від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів - від 8 500 до 11 900 гривень.

Водночас для притягнення до відповідальності необхідно встановити та довести факт порушення. Самих припущень або суспільної оцінки недостатньо.

Які мови мають додаткові гарантії

Вимога використовувати державну мову в освітньому процесі не скасовує права представників корінних народів та національних меншин на вивчення своїх мов.

Українське законодавство передбачає відповідні гарантії для корінних народів і національних меншин. Водночас мовна омбудсменка наголошує, що передбачені законодавством гарантії не поширюються на мову держави, яку Верховна Рада України визнала державою-агресором або державою-окупантом.

Питання мовного середовища в українських школах залишається актуальним. Сама Олена Івановська раніше називала двомовність в освіті одним із ключових викликів для української мовної політики.