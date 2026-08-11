Можно ли писать по-русски в школьных чатах: языковой омбудсмен напомнила правила

Главное: В школе украинский должен быть языком образовательного процесса - не только на уроках, но и во время воспитательных мероприятий и другой официальной коммуникации.

- не только на уроках, но и во время воспитательных мероприятий и другой официальной коммуникации. Это касается также общения учителей с родителями и администрацией, в том числе в рабочих и родительских чатах.

и администрацией, в том числе в рабочих и родительских чатах. Частное общение родителей закон не ограничивает , однако коммуникация по организации обучения в школьных чатах относится к образовательной сфере.

, однако коммуникация по организации обучения в школьных чатах относится к образовательной сфере. Учитель не обязан переходить на другой язык по требованию родителей.

по требованию родителей. За нарушение языкового законодательства в сфере образования предусмотрены предупреждение или штраф от 3 400 до 5 100 грн, а за повторное нарушение - от 8 500 до 11 900 грн.

Памятка для учителей по украинскому языку в школе

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к педагогам и подготовила для них памятку о применении языкового законодательства в школах.

В ней объясняется, на каком языке должны общаться участники образовательного процесса и что делать педагогам, если родители подвергают сомнению требования относительно украинского языка.

Украинский язык должен звучать не только на уроке

По позиции языковой омбудсменки, образовательный процесс не ограничивается временем, когда ученики непосредственно находятся на уроке. Он включает также воспитательную, организационную и внеклассную деятельность, а также общение педагогов с учениками и родителями.

Поэтому учитель должен использовать украинский язык при выполнении своих служебных обязанностей. Речь идет, в частности, об уроках, перерывах, воспитательных мероприятиях и другой коммуникации в рамках образовательного процесса.

Языковая омбудсменка ссылается, в частности, на статью 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный.

Этот вопрос уже стал предметом реальных проверок. В июле 2026 двух педагогов одного из киевских лицеев оштрафовали за использование русского языка во время образовательного процесса.

Что с перерывами и общением вне уроков

Отдельно в памятке отмечается, что требование к государственному языку не заканчивается вместе с звонком на перерыв.

Пребывание ученика в школе и взаимодействие с педагогом в рамках образовательного процесса являются частью образовательной среды. Поэтому учителя должны последовательно использовать украинский и во время внеклассной деятельности.

В то же время это не означает запрет частного общения учеников между собой на другом языке. Речь идет именно о коммуникации в рамках образовательного процесса и исполнении педагогами служебных обязанностей.

Должны ли родители писать на украинском языке в школьных чатах

Еще один вопрос, отдельно разъясненный языковой омбудсменкой, касается родительских чатов.

Родители являются участниками образовательного процесса, а переписка с учителями и администрацией по организации обучения по позиции Уполномоченной не относится к частному общению.

Поэтому официальная коммуникация в классных и рабочих чатах, которая касается обучения и организации образовательного процесса, должна проходить на государственном языке.

При этом Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не распространяется на сферу частного общения. То есть требования к языку официальной образовательной коммуникации не означают общего запрета общаться на других языках в частной жизни.

Что могут потребовать учителя

В памятке педагогам рекомендуют корректно объяснять родителям и ученикам требования законодательства, а не превращать языковой вопрос в конфликт.

В частности, педагогам советуют:

объяснять, что использование украинского во время образовательного процесса является требованием законодательства, а не личным требованием конкретного учителя;

использовать государственный язык на уроках, воспитательных мероприятиях и другой профессиональной коммуникации;

не переходить на другой язык по требованию родителей при исполнении служебных обязанностей;

во время споров с родителями ссылаться на конкретные нормы законодательства.

Языковая омбудсменка советует вести такие разговоры доброжелательно и объяснять, что государственный язык в образовательном пространстве должен обеспечивать равный доступ детей к обучению и информации.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение

За нарушение требований по применению государственного языка в сфере образования предусмотрена административная ответственность.

За первое нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 3 400 до 5 100 гривен.

За повторное нарушение в течение года штраф составляет от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов - от 8 500 до 11 900 гривен.

В то же время, для привлечения к ответственности необходимо установить и доказать факт нарушения. Самих предположений или общественной оценки недостаточно.

Какие языки имеют дополнительные гарантии

Требование использовать государственный язык в образовательном процессе не отменяет права представителей коренных народов и национальных меньшинств на изучение своих языков.

Украинское законодательство предусматривает соответствующие гарантии коренным народам и национальным меньшинствам. В то же время, языковая омбудсменка отмечает, что предусмотренные законодательством гарантии не распространяются на язык государства, который Верховная Рада Украины признала государством-агрессором или государством-оккупантом.

Вопрос языковой среды в украинских школах остается актуальным. Сама Елена Ивановская раньше называла двуязычие в образовании одним из ключевых вызовов для украинской языковой политики.