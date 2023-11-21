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Чи можна перетнути кордон України з внутрішнім паспортом: відповідь ДПСУ

Україна, Вівторок 21 листопада 2023 13:33
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Чи можна перетнути кордон України з внутрішнім паспортом: відповідь ДПСУ Фото: Перевірка документів на кордоні з Молдовою (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова
Експерт: Андрій Демченко

На самому початку вторгнення РФ в Україну європейські країни йшли на те, щоб приймати українців, які приїздять без закордонних паспортів. Таким чином багато українців могли перетинати кордон за внутрішніми паспортами й навіть без них.

Але з часом суміжні країни повернулися до того, що люди повинні мати закордонний паспорт для перетину кордону.

Чи змінилися умови виїзду за кордон людей з України за внутрішніми паспортами та чи можна їхати за кордон дітям зі свідоцтвом про народження, у інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Перетин кордону відбувається як з українського боку, так і через кордон суміжних країн, з якими межує Україна, нагадує Демченко.

"У перші місяці суміжні країни активно йшли на те, щоб люди могли перетинати кордон у тому числі й за внутрішніми паспортами. Але є угоди, які визначають перелік документів, які дають підстави на перетин кордону", – коментує спікер ДПСУ.

В першу чергу йдеться про закордонний паспорт. Тому зараз фактично суміжні країни повернулися до того, що люди повинні мати закордонний паспорт для перетину кордону.

Чи можна перетнути кордон України з внутрішнім паспортом: відповідь ДПСУ

Фото: Суміжні країни повернулися до того, що люди повинні мати закордонний паспорт для перетину кордону – речник ДПСУ (Getty Images)

"Але якщо людина перетинає кордон як біженець – слідуючи у першу чергу з районів, де ведуться бойові дії – і у неї є об'єктивні підстави, що не вдається поновити швидко або зробити закордонний паспорт, то тоді у виключних випадках суміжна сторона може пропустити громадян України за внутрішніми паспортами", – додає він.

Спікер Держприкордонслужби додав, що відомство зараз також вивчає обставини виїзду, можемо контактувати із прикордонниками суміжної країни для того, щоб зрозуміти, чи вони пропустять людину за таких обставин за внутрішнім паспортом.

Тим часом у ДПСУ очікують зростання пасажиропотоку на кордоні з європейськими країнами напередодні новорічних свят. У відомстві розповіли про актуальну ситуацію з чергами на кордоні.

Також Андрій Демченко запевнив, що протести польських перевізників на кордоні не впливають на приватні автомобілі та автобуси.

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