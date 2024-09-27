Можно ли на переменах школьникам общаться на русском: ответ предоставили в МОН

В Украине школьники должны учиться на украинском языке. Это не касается уроков иностранного языка или уроков для национальных меньшинств.

Об этом заявил заместитель главы Минобразования Украины Андрей Сташкив, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Украинской правде ".

Он заявил, что внеурочные занятия и перемены также являются частями образовательного процесса.

Таким образом, украинский язык также должен звучать на переменах и факультативах.

Сташкив отметил, что для контроля для того, чтобы образовательный процесс проходил на государственном языке, и была создана Служба языкового омбудсмена.

По его словам, администрация школ и учителя знают об этих требованиях. В случае поступления обращений о нарушении, в Службе будут на них реагировать.

Напомним, что в Украине изменился срок обучения в школах. С 2027 года украинские школьники 11-летняя система будет заменена 12-летней. Благодаря этому они будут приходить в университет более подготовленными, поскольку будет введена система профильного образования. Учащиеся смогут выбирать себе профессиональные предметы, которые будут изучать более подробно.

Таким образом, после 9 класса обучение будет делиться на академическое и профессиональное направления.

Эта реформа стартует уже в 2025 году в пилотных лицеях. Впоследствии к ней будут привлекаться другие учебные заведения Украины.