Чи можна паркувати авто біля паркану: юрист пояснив головні заборони

В Україні паркування автомобілів біля дворів приватних будинків та на прилеглих ділянках можливе не завжди.
Юрист Євген Буліменко у коментарі для РБК-Україна пояснив, у яких випадках це заборонено, що вважається прилеглою територією, а також чи можна ставити авто біля забору, якщо там росте трава.
Згідно з Правилами дорожнього руху, паркувати автомобіль заборонено:
Таке обмеження передбачене підпунктом "и" пункту 15.9 та підпунктом "а" пункту 15.10 ПДР.
Прилегла територія - це простір біля проїзної частини, який призначений для в’їзду до дворів, стоянок, заправок, будмайданчиків тощо, або для виїзду з них. Тож у випадку з приватним будинком це територія для в’їзду до двору. І на ній, як і ближче 10 м до виїзду, зупинятися не можна.
Паркування також заборонене на газонах. Водночас ПДР чітко визначають, що газон – це ділянка однорідної території з дерновим покривом, створеним штучно шляхом посіву багаторічних злаків або одернування (п. 1.10 ПДР).
Отже, трава, яка виросла самосійно і не була висаджена штучно, не вважається газоном. Тобто, якщо господар будинку сам доглядає за ділянкою біля свого паркану - косить, прибирає, але трава з’явилась природно, - то це не газон, і на такій ділянці зупинка та стоянка не заборонені.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні заборонено паркуватися на газонах і тротуарах (крім визначених місць), і за це передбачено штраф 340 гривень. Такі порушення фіксує поліція навіть без водія на місці. Паркування в недозволених місцях не лише порушує правила, а й створює небезпеку для пішоходів.
Також ми розповідали, що Кабмін схвалив законопроєкти, які зобов’язують водіїв з інвалідністю (або тих, хто їх перевозить) використовувати спеціальний знак із QR-кодом для отримання пільг на паркування. Без нього пільги не діятимуть. Також передбачено посилення штрафів за незаконне паркування на місцях для осіб з інвалідністю.
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