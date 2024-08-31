Чи можна отримати відстрочку по догляду за батьками з інвалідністю 3 групи під час війни

Що регламентує питання мобілізації

В Україні питання мобілізації регулюється:

законом "Про мобілізаційну підготовку" (№3543-ХІІ від 21.10.1993 року)

постановою Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" (№560 від 16.05.2024 року)

Чи підлягають призову громадяни, які мають батьків з інвалідністю

Відповідно до пункту 13 частини 1 статті 23 закону, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають:

або одного зі своїх батьків з інвалідністю I чи II групи

або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи

"За умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі)", - уточнив адвокат.

Він пояснив, що у разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб, здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних - за вибором такої особи з інвалідністю.

Оформлення відстрочки по догляду за батьками з інвалідністю

За словами Хлівного, оформлення відстрочки від мобілізації виключно за наявності в батьків I або II групи інвалідності передбачено лише пунктом 13 частини 1 статті 23 закону.

"Однак, положення цього закону передбачають іншу підставу для оформлення відстрочки від мобілізації, першопричиною якої стають наші батьки", - наголосив він.

Так, пунктом 9 частини 1 статті 23 закону передбачено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, що зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матірю (батьком, чи матір'ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) чи лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров'я, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд), які за висновком МСЕК чи ЛКК закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду.

"Для оформлення відстрочки за пунктом 9 вимога про групу інвалідності відсутня, натомість є вимога про необхідність здійснення постійного догляду за одним із батьків, що підтверджується висновком МСЕК чи ЛКК закладу охорони здоров'я", - пояснив експерт.

Отже, з огляду на пункт 9 частини 1 статті 23 закону, для оформлення відстрочки від мобілізації не вимагається наявність виключно I або II групи інвалідності у батьків.