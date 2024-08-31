Можно ли получить отсрочку по уходу за родителями с инвалидностью 3 группы во время войны

Что регламентирует вопросы мобилизации

В Украине вопрос мобилизации регулируется:

законом "О мобилизационной подготовке" (№3543-ХІІ от 21.10.1993 года)

постановлением Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" (№560 от 16.05.2024 года)

Подлежат ли призыву граждане, имеющие родителей с инвалидностью

Согласно пункту 13 части 1 статьи 23 закона, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие:

или одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы

или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы

"При условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы)", - уточнил адвокат.

Он объяснил, что в случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один человек из числа военнообязанных - по выбору такого лица с инвалидностью.

Оформление отсрочки по уходу за родителями с инвалидностью

По словам Хливного, оформление отсрочки от мобилизации исключительно при наличии у родителей I или II группы инвалидности предусмотрено только пунктом 13 части 1 статьи 23 закона.

"Однако положения этого закона предусматривают другое основание для оформления отсрочки от мобилизации, первопричиной которого становятся наши родители", - подчеркнул он.

Так, пунктом 9 части 1 статьи 23 закона предусмотрено, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью жены (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или врачебно-консультативной комиссии (ВКК) заведения здравоохранения, умерла (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, и отец или мать не имеют других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению МСЭК или ВКК учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

"Для оформления отсрочки по пункту 9 требование о группе инвалидности отсутствует, но есть требование о необходимости осуществления постоянного ухода за одним из родителей, что подтверждается заключением МСЭК или ВКК учреждения здравоохранения", - объяснил эксперт.

Следовательно, ввиду пункта 9 части 1 статьи 23 закона, для оформления отсрочки от мобилизации не требуется наличие исключительно I или II группы инвалидности у родителей.