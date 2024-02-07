Чи можна отримати субсидію без договору оренди та прописки: відповідь ПФУ

В Україні на субсидії мають право українці, якіі вимушено залишили свої домівки через бойові дії та переселились до більш безпечних місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд.

Як зазначили у Пенсійному фонді, житлова субсидія може бути призначена одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані (не задекларовані) в житловому приміщенні, але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання.

Однак без укладеного договору оренди житла субсидія може бути призначена у разі, коли люди, які проживають в житловому приміщенні, що не є їх власністю, є внутрішньо переміщеними особами.

Субсидії в бюджеті-2024

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам було спрямовано 35,5 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.