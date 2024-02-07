Можно ли получить субсидию без договора аренды и прописки: ответ ПФУ
В Украине на субсидии имеют право украинцы, которые вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий и переселились в более безопасные места.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд.
Как отметили в Пенсионном фонде, жилищная субсидия может быть назначена одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы (не задекларированы) в жилом помещении, но фактически проживают в нем на основании договора найма.
Однако без заключенного договора аренды жилья субсидия может быть назначена в случае, когда люди, проживающие в жилом помещении, не являющиеся их собственностью, являются внутренне перемещенными лицами.
Субсидии в бюджете-2024
Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.
По данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 35,5 млрд. гривен.
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