ua en ru
Вт, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можна отримати грант, якщо раніше навчався в університеті: у МОН дали відповідь

Україна, Київ, Вівторок 22 жовтня 2024 00:21
UA EN RU
Чи можна отримати грант, якщо раніше навчався в університеті: у МОН дали відповідь Фото: Навчання у виші (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Студенти, які вперше вступили до українських вишів на платну форму навчання у 2024 році, можуть отримати грант на освіту у розмірі від 15 до 25 тисяч гривень. Ця сума покриває частину витрат на навчання.

РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН) розповідає, чи можуть отримати гранти на навчання студенти, які вже мають вищу освіту.

МОН роз'яснило умови отримання грантів. Грант можуть отримати ті, хто набрав понад 170 балів на національному мультипредметному тесті (НМТ). Це обов’язково для певних спеціальностей, таких як журналістика, право, економіка, міжнародні відносини та інші

Грант доступний лише для тих студентів, які вперше вступили до університету. Ті, хто вже навчається на бюджетній формі, не можуть його отримати. Однак, якщо студент буде відрахований з бюджетної форми до 31 жовтня, він може претендувати на грант.

Якщо грант не відображається у додатку "Дія", потрібно оновити розширення до останньої версії. Якщо ж кошти за навчання вже сплачені, університет має врахувати грант для наступних платежів або повернути студенту надмірно сплачену суму.

Які умови отримання грантів на освіту

Нагадаємо, з 16 вересня українські студенти можуть подавати заявки на отримання грантів на навчання через додаток "Дія". Вперше цього року студенти-контрактники мають можливість отримати фінансову підтримку, яка покриє частково або повністю витрати на навчання. Гранти доступні для студентів денної або дуальної форми навчання на бакалавраті чи магістратурі, зокрема за медичними, ветеринарними та фармацевтичними спеціальностями.

Для отримання гранту студент повинен подати заявку через свій електронний кабінет у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Після обробки заявки студенту буде надіслано повідомлення із зазначенням суми гранту, що покриває перший рік навчання.

Розмір гранту залежить від результатів національного мультипредметного тесту. Студенти, які набрали від 150 балів з двох предметів, можуть отримати 15 тисяч гривень, а ті, хто має від 170 балів – 25 тисяч гривень. Це допоможе студентам обирати спеціальності без фінансового тиску, оскільки не всі сім'ї можуть дозволити собі оплатити контрактне навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Освіта в Україні Виші
NEWS
Битва за Часів Яр. Чи прорвали росіяни оборону та що насправді відбувається
Битва за Часів Яр. Чи прорвали росіяни оборону та що насправді відбувається
DAILY
Андрій Садовий: З Росією не може бути жодної постійної мирної угоди
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Садовий: З Росією не може бути жодної постійної мирної угоди