Чи можна отримати грант, якщо раніше навчався в університеті: у МОН дали відповідь
Студенти, які вперше вступили до українських вишів на платну форму навчання у 2024 році, можуть отримати грант на освіту у розмірі від 15 до 25 тисяч гривень. Ця сума покриває частину витрат на навчання.
РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН) розповідає, чи можуть отримати гранти на навчання студенти, які вже мають вищу освіту.
МОН роз'яснило умови отримання грантів. Грант можуть отримати ті, хто набрав понад 170 балів на національному мультипредметному тесті (НМТ). Це обов’язково для певних спеціальностей, таких як журналістика, право, економіка, міжнародні відносини та інші
Грант доступний лише для тих студентів, які вперше вступили до університету. Ті, хто вже навчається на бюджетній формі, не можуть його отримати. Однак, якщо студент буде відрахований з бюджетної форми до 31 жовтня, він може претендувати на грант.
Якщо грант не відображається у додатку "Дія", потрібно оновити розширення до останньої версії. Якщо ж кошти за навчання вже сплачені, університет має врахувати грант для наступних платежів або повернути студенту надмірно сплачену суму.
Які умови отримання грантів на освіту
Нагадаємо, з 16 вересня українські студенти можуть подавати заявки на отримання грантів на навчання через додаток "Дія". Вперше цього року студенти-контрактники мають можливість отримати фінансову підтримку, яка покриє частково або повністю витрати на навчання. Гранти доступні для студентів денної або дуальної форми навчання на бакалавраті чи магістратурі, зокрема за медичними, ветеринарними та фармацевтичними спеціальностями.
Для отримання гранту студент повинен подати заявку через свій електронний кабінет у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Після обробки заявки студенту буде надіслано повідомлення із зазначенням суми гранту, що покриває перший рік навчання.
Розмір гранту залежить від результатів національного мультипредметного тесту. Студенти, які набрали від 150 балів з двох предметів, можуть отримати 15 тисяч гривень, а ті, хто має від 170 балів – 25 тисяч гривень. Це допоможе студентам обирати спеціальності без фінансового тиску, оскільки не всі сім'ї можуть дозволити собі оплатити контрактне навчання.
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