Можно ли получить грант, если раньше учился в университете: в МОН ответили
Студенты, впервые поступившие в украинские вузы на платную форму обучения в 2024 году, могут получить грант на образование в размере от 15 до 25 тысяч гривен. Эта сумма покрывает часть расходов на обучение.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН) рассказывает, могут ли получить гранты на обучение студенты, уже имеющие высшее образование.
МОН разъяснило условия получения грантов. Грант могут получить набравшие более 170 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Это обязательно для определенных специальностей, таких как журналистика, право, экономика, международные отношения и другие.
Грант доступен только студентам, которые впервые поступили в университет. Те, кто учится на бюджетной форме, не могут его получить. Однако если студент будет отчислен из бюджетной формы до 31 октября, он может претендовать на грант.
Если грант не отображается в приложении "Дия", необходимо обновить расширение до последней версии. Если средства за обучение уже оплачены, университет должен учесть грант для последующих платежей или вернуть студенту чрезмерно уплаченную сумму.
Какие условия получения грантов на образование
Напомним ,с 16 сентября украинские студенты могут подавать заявки на получение грантов на обучение через приложение "Дия". Впервые в этом году студенты-контрактники могут получить финансовую поддержку, которая покроет частично или полностью расходы на обучение. Гранты доступны для студентов дневной или дуальной формы обучения на бакалавриате или магистратуре, в частности по медицинским, ветеринарным и фармацевтическим специальностям.
Для получения гранта студент должен подать заявку через свой электронный кабинет в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО). После обработки заявки студенту будет отправлено сообщение с указанием суммы гранта, покрывающего первый год обучения.
Размер гранта зависит от результатов национального мультипредметного теста. Студенты, набравшие от 150 баллов по двум предметам, могут получить 15 тысяч гривен, а те, кто имеет от 170 баллов – 25 тысяч гривен. Это поможет студентам выбирать специальности без финансового давления, поскольку не все семьи могут позволить себе оплатить контрактное обучение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.