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Чи можна отримати електронний лікарняний, перебуваючи за кордоном: пояснення МОЗ

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Україна, Неділя 02 квітня 2023 08:10
Чи можна отримати електронний лікарняний, перебуваючи за кордоном: пояснення МОЗ Фото: українцям пояснили, як можна оформити лікарняним за кордоном (m-rda.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть отримати електронний лікарняний за кордоном або відразу після повернення в Україну. Документ повинен бути сформований сімейним лікарем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Отримати лікарняний можна на підставі наданих іноземних медичних документів з нотаріальним перекладом. Надавши необхідні висновки медиків, українці можуть отримати гарантовані державою соціальні виплати.

Якщо громадянин хворів за кордоном, але не мав змоги надіслати документи, після повернення в Україну він повинен протягом року звернутися до свого сімейного лікаря для формування медичного висновку.

При лікуванні за кордоном висновок може бути сформований через:

  • захворювання або травму загального характеру;
  • догляд за хворою дитиною;
  • вагітність та пологи;
  • ортопедичне протезування.

Нагадаємо, в Україні з квітня більше половини ліків можна придбати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

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