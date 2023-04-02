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Можно ли получить электронный больничный, находясь за границей: объяснение Минздрава

Новина українською →
Украина, Воскресенье 02 апреля 2023 08:10
Можно ли получить электронный больничный, находясь за границей: объяснение Минздрава Фото: украинцам объяснили, как можно оформить больничным за границей (m-rda.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут получить электронный больничный за границей или сразу по возвращении в Украину. Документ должен быть сформирован семейным врачом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Получить больничный можно на основании предоставленных иностранных медицинских документов с нотариальным переводом. Предоставив необходимые выводы медиков, украинцы могут получить гарантированные государством социальные выплаты.

Если гражданин болел за границей, но не имел возможности отправить документы, по возвращении в Украину он должен в течение года обратиться к своему семейному врачу для формирования медицинского заключения.

При лечении за границей вывод может быть сформирован из-за:

  • заболевания или травмы общего характера;
  • ухода за больным ребенком;
  • беременности и родов;
  • ортопедического протезирования.

Напомним, в Украине с апреля более половины лекарств можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

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