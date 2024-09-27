Чи можна оскаржити результати алкотестера і штраф за п'яну їзду: пояснення юриста

Який штраф можуть виписати й чи можна його оскаржити

Якщо правоохоронці застосовують до "підозрілого" водія алкотестер - прилад для швидкого визначення концентрації алкоголю в крові людини шляхом аналізу концентрації алкоголю в повітрі, що нею видихається - результат зазвичай виводиться на екран у проміле (одиниці, що позначає одну тисячну частку).

"Результати алкотестера, як такі, не оскаржуються", - наголосив експерт.

Він зауважив, що у випадку виявлення патрульними поліцейськими водія, який, на їхню думку, перебуває у стані сп'яніння, на людину складають протокол про адміністративне правопорушення та направляють її до суду.

Згідно зі статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), покарати водія можуть за керування транспортним засобом:

у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння

під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції

Таке порушення тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (із позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік).

Адвокат уточнив: навіть якщо таке правопорушення скоєне людиною вперше впродовж року, то санкція становить штраф у розмірі 17 000 грн та обов'язкове позбавлення права керування транспортними засобами на рік.

"Причому відмова від проходження огляду на стан сп'яніння так само є правопорушенням. Із такою ж санкцією", - наголосив Володарський.

Водночас він визнав, що на жаль, поліцейські часто складають такі протоколи на тверезих по факту водіїв.

"І тут потрібен аналіз дій поліцейських - з погляду дотримання процедури та збору доказів. Тому водієві, який потрапив у таку ситуацію, можна тільки рекомендувати звернутися до адвоката. Бажано до того, який спеціалізується на цій категорії справ", - підсумував юрист.