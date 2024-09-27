Можно ли оспорить результаты алкотестера и штраф за пьяную езду: объяснение юриста

Какой штраф может быть выписан и можно ли его обжаловать

Если правоохранители применяют к "подозрительному" водителю алкотестер - прибор для быстрого определения концентрации алкоголя в крови человека путем анализа концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе - результат обычно выводится на экран в промилле (единицы, обозначающей одну тысячную долю).

"Результаты алкотестера, как таковые, не обжалуются", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в случае обнаружения патрульными полицейскими водителя, находящегося, по их мнению, в состоянии опьянения, на человека составляют протокол об административном правонарушении и направляют его в суд.

Согласно статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), наказать водителя могут за управление транспортным средством:

в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения

под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции

Такое нарушение влечет наложение штрафа в размере 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год).

Адвокат уточнил: даже если такое правонарушение совершено человеком впервые в течение года, санкция составляет штраф в размере 17 000 грн и обязательное лишение права управления транспортными средствами на год.

"Причем отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения также является правонарушением. С такой же санкцией", - подчеркнул Володарский.

В то же время он признал, что, к сожалению, полицейские часто составляют такие протоколы на трезвых по факту водителей.

"И здесь нужен анализ действий полицейских - с точки зрения соблюдения процедуры и сбора доказательств. Поэтому попавшему в такую ситуацию водителю можно только рекомендовать обратиться к адвокату. Желательно к тому, который специализируется на этой категории дел", - подытожил юрист.