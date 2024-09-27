Можно ли оспорить результаты алкотестера и штраф за пьяную езду: объяснение юриста

Если правоохранители обнаруживают водителя, который, по их мнению, находился за рулем в состоянии опьянения, они составляют протокол об административном правонарушении и направляют его в суд.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Вадим Володарский.
Если правоохранители применяют к "подозрительному" водителю алкотестер - прибор для быстрого определения концентрации алкоголя в крови человека путем анализа концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе - результат обычно выводится на экран в промилле (единицы, обозначающей одну тысячную долю).
"Результаты алкотестера, как таковые, не обжалуются", - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что в случае обнаружения патрульными полицейскими водителя, находящегося, по их мнению, в состоянии опьянения, на человека составляют протокол об административном правонарушении и направляют его в суд.
Согласно статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), наказать водителя могут за управление транспортным средством:
Такое нарушение влечет наложение штрафа в размере 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год).
Адвокат уточнил: даже если такое правонарушение совершено человеком впервые в течение года, санкция составляет штраф в размере 17 000 грн и обязательное лишение права управления транспортными средствами на год.
"Причем отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения также является правонарушением. С такой же санкцией", - подчеркнул Володарский.
В то же время он признал, что, к сожалению, полицейские часто составляют такие протоколы на трезвых по факту водителей.
"И здесь нужен анализ действий полицейских - с точки зрения соблюдения процедуры и сбора доказательств. Поэтому попавшему в такую ситуацию водителю можно только рекомендовать обратиться к адвокату. Желательно к тому, который специализируется на этой категории дел", - подытожил юрист.
Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые правоохранители могут "хитрить", когда предлагают водителям пройти осмотр состояния алкогольного или наркотического опьянения (для составления протокола по ст. 130 КУоАП). При этом "схемы" могут быть разными.
Учитывая это, юристы советуют водителям быть внимательными и соблюдать нормы законодательства.
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