Як пояснюють у Пенсійному фонді України, якщо один із членів домогосподарства перебуває за межами країни понад 60 днів на момент звернення по субсидію, його не включають до складу домогосподарства під час розрахунку виплати.

Це означає, що на таку людину не нараховують соціальні норми житла та споживання комунальних послуг, а її доходи не враховують під час визначення розміру субсидії.

Водночас інші члени сім'ї, які фактично проживають в Україні, можуть отримувати державну допомогу за умови дотримання встановлених вимог.

Чи потрібно повідомляти ПФУ про виїзд за кордон?

Так. Якщо людина виїхала за кордон уже після призначення субсидії та перебувала там сукупно понад 60 днів, одержувач допомоги повинен повідомити про це Пенсійний фонд протягом 30 календарних днів.

Якщо не повідомити про такі обставини, виплату можуть припинити, а надміру отримані кошти доведеться повернути у передбачених законодавством випадках.

Для оформлення субсидії необхідно подати заяву та декларацію, зазначивши в ній інформацію про члена сім'ї, який перебуває за кордоном, зокрема дату його виїзду.

Отже, виїзд одного з родичів за кордон не позбавляє всю сім'ю права на субсидію. Головне - повідомити ПФУ про обставини, які впливають на призначення та розрахунок допомоги.