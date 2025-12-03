Чи можна обійтися без відключень світла? В Міненерго пояснили реалії

Колісник зазначив, що ключова ціль зараз - це мати прогнозовані графіки погодинних вимкнень (ГПВ) для побутових споживачів та графіки обмеження потужності (ГОП) для промисловості та бізнесу.

Проте після кожної атаки окупантів доводиться застосовувати аварійні графіки. Фактично, це непередбачувані заходи, які вживаються для стабілізації енергетичної системи.

"Тобто виконуючи ремонтні роботи, тимчасові перемикання, додаткові схеми зроблення на місцях, для того, щоб стабілізувати роботу і вийти в плановий режим постачання електричної енергії. На сьогодні це вже відбувається, ми розуміємо де яка черга, де яка кількість", - сказав він.

За його словами, важливою також є робота з боку операторів у регіонах. Вони повинні дотримуватися "методології розподілу потужності" відповідно до вказівок НЕК "Укренерго". Власне, це і є той баланс розподілу електроенергії, який доступний на день.

"Тому на сьогодні над цим працюємо, як бачимо, що планово ми намагаємося вжити все, щоб і стабілізувати, і десь зменшити, десь пріоритизувати, десь дотриматись цих необхідних пауз між застосованими фактично чергами, щоб побутовий споживач міг фактично використати всю достатню кількість часу для своїх побутових потреб", - зазначив Колісник.

Щодо потреб бізнесу - бізнес може імпортувати електроенергію для покриття своїх потреб. Україна також імпортує електроенергію, щоб покривати власне споживання, а до бізнеса-імпортера не будуть застосовуватися ГОП - якщо це технічно можливо.

"Тому бізнес на сьогодні, як ми бачимо, користується цією можливістю. Щодоби, у нас імпорт коливається від 1,4 до 1,8 гігавата з встановленої потужності. Це те, що вибирає бізнес для покриття власних потреб", - пояснив він.

Таким чином, резюмував заступник міністра, завдяки низці інструментів зараз енергетики роблять все можливе для підтримання балансу електроенергії та контролювання ситуації.