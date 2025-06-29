Чи можна набрати вагу від полуниці? Факт, який може вас здивувати

В Україні зараз сезон полуниці. Багатьох людей цікавить, чи можна від цієї ягоди набрати вагу?
Чи калорійна полуниця та, чи можна від неї погладшати, розповідає РБК-Україна з посиланням на Onet.
Полуниця - один із найменш калорійних фруктів. У 100 грамах міститься близько 32 ккал. Це менше, ніж у яблуці чи банані. Крім того, полуниця складається приблизно на 90% з води та містить невелику кількість натуральних цукрів (фруктози).
Завдяки цьому вона ідеально підходить для дієти, що полегшує жироспалювання.
Наприклад, одна склянка полуниці (приблизно 150 г) містить лише 45-50 ккал - менше, ніж невелика чашка натурального йогурту. Дійсно важко з'їсти достатньо фруктів, щоб перевищити свою добову потребу в калоріях. Саме надлишок калорій є основною причиною збільшення ваги.
Проблема не в самій полуниці, а в тому, що ми часто до неї додаємо. Багато людей тягнуться до цукру, збитих вершків, 18% вершків, тістечок, вафель або морозива як доповнення до цих фруктів.
Ці доповнення є справжньою калорійною пасткою.
Наприклад, порція полуниці (200 г) з двома столовими ложками цукру вже становить близько 130 ккал. Якщо додати до цього дві столові ложки 18% вершків, кількість калорій збільшується ще на 100 ккал. В результаті ця страва може забезпечити понад 230 ккал, більшість з яких надходить з жиру та цукру. Якщо додати вафлю або пісочне тісто, загальна енергетична цінність легко перевищує 500 ккал.
Теоретично, так, але лише якщо їсти її величезну кількість і перевищувати свою добову норму калорій. Однак це правило стосується всіх продуктів, не лише полуниці. Навіть найкорисніша їжа, вживана в надмірних кількостях, може призвести до збільшення ваги. Однак, якщо їсти полуницю помірно, без будь-яких калорійних добавок, вона є чудовим вибором як у дієті для зниження калорій, так і у вашому щоденному меню.
Вона містить клітковину, вітамін С, антиоксиданти та має низький глікемічний індекс, а це означає, що не викликає різких стрибків рівня цукру в крові.
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