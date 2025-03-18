Чи можна дітям їздити на передньому сидінні в авто: що мають знати всі батьки

Штрафи за перевезення дітей без спеціальних систем

Раніше РБК-Україна розповідало про правила перевезення дітей в автомобілях в Україні. Згідно з правилами, діти зростом менше ніж 150 см повинні перебувати в дитячих утримуючих системах (автокріслах, бустерах). Виняток - діти до 3 років, яких можна перевозити на передньому сидінні, якщо автокрісло встановлене проти напрямку руху та відключена подушка безпеки. Для дітей старших за 3 роки та зростом до 150 см вимагається автокрісло на задніх сидіннях. Невиконання правил може призвести до штрафу.

Відповідно до законодавства України, за порушення правил перевезення дітей водій може отримати штраф у розмірі 510 гривень (30 неоподатковуваних мінімумів). Якщо порушення буде вчинене повторно протягом року, штраф зросте до 850 гривень (50 мінімумів).

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