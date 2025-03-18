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Можно ли детям ездить на переднем сиденье в авто: что должны знать все родители

Фото: Перевозка детей в авто (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Безопасность ребенка во время поездок на автомобиле - важная задача для родителей. Существует ряд правил, которые объясняют, как можно перевозить ребенка в авто и может ли он находиться на переднем сиденье во время поездки.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.

Правоохранители отмечают, что риск травм при аварии или резком торможении уменьшают детские удерживающие системы. В их перечень входят автокресла, бустеры или автолюльки, если нужно перевозить младенца.

Согласно правилам, детей ростом до 150 см родители должны перевозить в этих системах на любом сиденье, кроме переднего ряда. В то же время детей до 3 лет можно перевозить на переднем сиденье, если автокресло установлено против направления движения и отключена фронтальная подушка безопасности.

Штрафы за перевозку детей без специальных систем

Ранее РБК-Украина рассказывало о правилах перевозки детей в автомобилях в Украине. Согласно правилам, дети ростом менее 150 см должны находиться в детских удерживающих системах (автокреслах, бустерах). Исключение - дети до 3 лет, которых можно перевозить на переднем сиденье, если автокресло установлено против направления движения и отключена подушка безопасности. Для детей старше 3 лет и ростом до 150 см требуется автокресло на задних сиденьях. Невыполнение правил может привести к штрафу.

В соответствии с законодательством Украины, за нарушение правил перевозки детей водитель может получить штраф в размере 510 гривен (30 необлагаемых минимумов). Если нарушение будет совершено повторно в течение года, штраф возрастет до 850 гривен (50 минимумов).

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