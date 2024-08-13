Перевезення дітей в авто: основні правила та штрафи, що можуть загрожувати

В Україні заборонено перевезення дітей в автомобілі без спеціального автокрісла. У разі його відсутності водії можуть отримати штраф за наражання дітей на небезпеку.

Детально про те, як безпечно перевозити дітей в автомобілі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Як правильно перевозити дитину в автомобілі

Згідно з правилами дорожнього руху в Україні заборонено перевозити у легковому автомобілі дітей, зріст яких менше ніж 145 см, без використання дитячих утримуючих систем (автокрісла, бустери), що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки.

Також дитячі утримуючі засоби заборонено встановлювати у місцях для сидіння першого ряду. Але є виняток для дітей віком до трьох років згідно з п.п. 21.13 ПДР. Таких дітей дозволено перевозити на місці для сидіння першого ряду з умовою встановлення утримуючої системи проти напрямку руху та при відключенні фронтальної подушки безпеки цього місця (у разі її наявності).

Коли дитина може їздити без автокрісла

Основним критерієм для допуску дитини віком більше 3-х років їхати пасажиром на передньому сидінні автомобіля є її зріст.

Однак у такому випадку діє низка правил, які розділяють дітей на три окремі категорії:

діти зростом понад 145 см - можуть їхати на передньому сидінні без дитячої утримуючої системи. При досягнення такого зросту автокрісло вже не потрібне.

діти зростом до 145 см віком від 3-х років - мають право їхати лише на сидіннях другого чи третього ряду (за наявності) і виключно в дитячій утримуючій системі. Таким дітям заборонено перебувати на сидінні першого ряду під час руху навіть при наявності утримуючої системи.

діти віком до 3-х років, незалежно від росту - можуть перебувати під часу руху авто на передньому місці у спеціальному автокріслі, встановленому проти руху. Додатковою умовою є відключення передньої подушки безпеки.

Як вибрати автокрісло для дитини

Виробники розділяють дитячі сидіння на групи за критеріями зростання і ваги дитини.

Крісла-переноски групи 0+/1 пропонують:

установку проти ходу руху, а для дітей старше року ‒ по ходу руху;

пристосування форми під потреби малюка;

декілька різновидів нахилу для спини.

Автокрісла групи 1 доречні для діток, які вже можуть сидіти самостійно, а їх вага 9-25 кг Перевагою є віковий діапазон: від 9 місяців до 6 років. Обладнання сконструйовані з міцного підстави знизу і спинці.

На що потрібно звертати увагу при покупці такого сидіння:

кріплення з можливістю руху;

кілька режимів для спини;

якість матеріалів вироби;

наявність столика безпеки або ременів.

Автокрісла груп 1/2/3 є оптимальним різновидом завдяки діапазону використання. Ним можуть користуватись діти віком від 9 місяців до 12 років. Обладнання пристосоване під вагою від 9 до 36 кг.

Моделі з групи 1/2/3 адаптуються під дитину, мають функції:

"зростання крісла" - регулювання деталей;

ортопедичні вкладки для утримання тіла можна вийняти;

внутрішні ремені безпеки регулюються зі зростанням маленького пасажира.

Автокрісла груп 2/3 розраховані на дітей віком від 3 до 12 років з вагою 15-36 кілограм.

Одним з найвідоміших підвидів цієї групи є бустер. Це підняте сидіння, щоб ремінь лягав правильно.

Штраф за не правильне перевезення дитини в авто

Згідно з законодавством України за порушення правил перевезення дітей водій отримає штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів (510 грн), якщо ж таке порушення буде вчинене повторно протягом року – 50 неоподатковуваних мінімумів (850 грн).

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