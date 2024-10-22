Чи можливий вступ України до НАТО "частинами": відповідь Зеленського

"Ми не обговорюємо це. Але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові", - сказав Зеленський у відповідь на питання, чи можливе отримання членства у НАТО в обмін на окуповані території.

Він не виключив, що "такі думки у деяких партнерів можуть бути".

"Тому напряму вони не комунікують це зі мною ці питання, але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут все залежить від суспільства України", - сказав президент.

За його словами, на всіх переговорах зараз Україна підіймає питання гарантій безпеки. "Найкраще - це НАТО. Під час війни - запрошення, абсолютно відкрите, з сильною позицією в будь-якому форматі дипломатії. Це запрошення, я вважаю, не залежить від думки Росії. Коли в цьому будуть впевнені й ще деякі партнери - що вони сильніші, ніж Росія, тоді у нас все буде в цьому сенсі позитивно", - додав президент.

Відповідаючи на питання, чи може початися розмова про частковий вступ до НАТО без окупованих територій, Зеленський сказав: "Всі розуміють, що який би шлях у нас не був, юридично ніхто визнавати окуповані території територіями інших держав не буде.

Президент відзначив, що він наголошує на запрошенні тому, що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах.

"І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. Я вважаю, що це сильна частина пакету, який ми пропонуємо. Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилась. А вже який вступ, як він буде відбуватись, скільки - це наступний крок, дипломатія. Можуть бути різні формати", - додав він.