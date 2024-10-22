Возможно ли вступление Украины в НАТО "частями": ответ Зеленского

"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, возможно ли получение членства в НАТО в обмен на оккупированные территории.

Он не исключил, что "такие мнения у некоторых партнеров могут быть".

"Поэтому напрямую они не коммуникируют это со мной эти вопросы, но из-за медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины", – сказал президент.

По его словам, на всех переговорах сейчас Украина затрагивает вопросы гарантий безопасности. "Лучшее - это НАТО. Во время войны - приглашение, абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры - что они сильнее, чем Россия, тогда у нас все будет в этом смысле позитивно", – добавил президент.

Отвечая на вопрос, может ли начаться разговор о частичном вступлении в НАТО без оккупированных территорий, Зеленский сказал: "Все понимают, что какой бы путь у нас ни был, юридически никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет".

Президент отметил, что он отмечает приглашение потому, что оно дается стране в международно признанных границах.

"И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны. Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась. А уж какое вступление, как оно будет происходить, сколько - это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы", - добавил он.