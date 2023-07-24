Чи можливий у РФ новий заколот після Пригожина: думка міністра оборони Естонії

Усередині Росії поки що немає сили, яка здатна організувати заколот, як це вдалося засновнику приватної військової компанії "Вагнера" Євгену Пригожину.

За його словами, спроба державного перевороту в Росії ніяк не вплинула на перебіг війни. З боку РФ розвиток конфлікту залежить лише від диктатора Володимира Путіна та його рішень, вважає Певкур.

"Цей бунт показав, що навіть коли Пригожин думав, що деякі підрозділи регулярної армії приєднаються до нього, цього не сталося. І це чіткий знак, що в Росії сьогодні немає сили, яка змогла б зробити новий крок, подібний до Пригожина. Це означає, що хоча позиція Кремля була ослаблена, вона не слабка, і Кремлю не треба боятися, що хтось усередині забере у них владу", - зазначив голова естонського Міноборони.

Як додав Певкур, є думка, що бунт організувала Федеральна служба безпеки, щоб з'ясувати, хто є зрадником.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, у червні засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин організував спробу державного перевороту в Росії. Він вимагав, щоб з посад зняли міністра оборони Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова.

Пригожину з його найманцями вдалося взяти під контроль Ростов разом з місцевими військовими об'єктами вже першого дня заколоту. Після цього "вагнерівців" направили у бік Москви.

На цьому етапі між Пригожиним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком пройшли переговори, під час яких сторони домовилися припинити бунт. При цьому найманцям ПВК "Вагнера" дозволили "переїхати" до Білорусі.

Після цього офіційні особи України неодноразово стверджували, що такий бунт точно не стане останнім у Росії. При цьому представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов уточнював, що ГУР має інформацію про підготовку нового заколоту в Росії.