Чи можливий повний блекаут у Києві: відповідь Кличка

"Ми робимо все, щоб цього (повного блекауту - ред.) не сталося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися", - заявив мер.

За його словами, зараз у столиці вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також було обладнано пункти обігріву. При цьому очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.

"Ми готові до різних сценаріїв, руки ми не опускатимемо", - резюмував він.