Возможен ли полный блэкаут в Киеве: ответ Кличко

"Мы делаем все, чтобы этого (полного блэкаута - ред.) не произошло. Но давайте будем откровенны, наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения, и чтобы мы все умерли. Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться", - заявил мэр.

По его словам, сейчас в столице уже подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды. Также были оборудованы пункты обогрева. При этом ожидается, что медицинские учреждения продолжат работать.

"Мы готовы к разным сценариям, руки опускать мы не будем", - резюмировал он.