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Чи можливий дефіцит електроенергії в Україні: прогноз на зиму

Фото: дефіцит електроенергії в Україні можливий на рівні 5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Вплив на економіку буде незначним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2023 року).

Як зазначається у звіті, вагомим чинником, що підтримував економічну активність бізнесу та населення, стала стійка ситуація в енергетиці.

"Хоча влітку знову виник дефіцит власних потужностей з виробництва е/е на тлі планових ремонтів та спекотної погоди, він виявився меншим, ніж припускалося в попередніх прогнозах НБУ. До того ж дефіцит потужностей не супроводжувався відключеннями е/е завдяки налагодженню її імпорту", - йдеться в огляді.

Як і раніше, у IV кварталі 2023 року та І кварталі 2024 року НБУ очікує незначний дефіцит е/е.

"Водночас із урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним", - додали в НБУ.

Складна зима

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готова до опалювального сезону майже на 100%. Водночас він попередив про "важку зиму".

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетам та дронами.

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