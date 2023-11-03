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Возможен ли дефицит электроэнергии в Украине: прогноз на зиму

Фото: дефицит электроэнергии в Украине возможен на уровне 5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. Влияние на экономику будет незначительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (октябрь 2023 года).

Как отмечается в отчете, значимым фактором, поддерживавшим экономическую активность бизнеса и населения, стала устойчивая ситуация в энергетике.

"Хотя летом снова возник дефицит собственных мощностей по производству э/э на фоне плановых ремонтов и жаркой погоды, он оказался меньше, чем предполагалось в предыдущих прогнозах НБУ. К тому же дефицит мощностей не сопровождался отключениями э/э благодаря налаживанию импорта", - говорится в обзоре.

Как и раньше, в IV квартале 2023 года и в I квартале 2024 года НБУ ожидает незначительный дефицит э/э.

"В то же время с учетом налаживания импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным", - добавили в НБУ.

Сложная зима

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина готова к отопительному сезону почти на 100%. В то же время он предупредил о "тяжелой зиме".

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетам и дронам.

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