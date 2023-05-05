Чи можливий дефіцит електроенергії в Україні: НБУ значно покращив прогноз до кінця року

"Успішне відновлення енергосистеми України дало НБУ змогу переглянути припущення щодо її майбутнього стану та суттєво зменшити оцінки дефіциту електроенергії", - йдеться в огляді.

За оцінками НБУ, дефіциту в ІІ кварталі не очікується, проте вірогідним є його відновлення з ІІІ кварталу 2023 року до І кварталу 2024 року. Так, у літні місяці очікується проведення планових ремонтів на більшості блоків атомної генерації. Обсяги гідрогенерації також зменшаться зі зниженням рівня води, що може послабити маневреність енергосистеми. Натомість збільшиться попит, зокрема через спекотну погоду.

"У результаті загальних обсягів генерації може бути недостатньо для покриття потреб пікового споживання. Втім, дефіцити будуть переважно локальними та в пікові години споживання, а загальний час відсутності електроенергії буде значно меншим, ніж взимку 2022/23 років", - йдеться в огляді.

У макропрогнозі НБУ припускається дефіцит близько 3-5% впродовж ІІІ-IV кварталів 2023 року та у І кварталі 2024 року.